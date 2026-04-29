Ministra Parot descarta privatizar el GAM y asegura que el proyecto “no quedará botado” pese a paralización de obras

La ministra de Bienes Nacionales, Catalina Parot, abordó el futuro del proyecto del Centro Cultural Gabriela Mistral (GAM) y la controversia generada por un oficio del Ministerio de Hacienda que abrió el debate sobre eventuales ajustes a programas estatales, descartando recortes y reconociendo fallas en la comunicación del Ejecutivo.

Sobre el GAM, la secretaria de Estado aseguró, en conversación con CNN Prime, que, pese a la paralización del proceso de licitación, el proyecto no será abandonado.

“Esto no va a quedar botado, eso yo lo puedo asegurar”, afirmó, subrayando que el Gobierno trabaja en alternativas para reimpulsarlo sin alterar su carácter público.

En esa línea, descartó su privatización: “No se va a privatizar el GAM”, aunque explicó que se evalúan mecanismos como concesiones para avanzar en su desarrollo manteniendo la propiedad estatal.

Polémico oficio del Ministerio de Hacienda

En paralelo, Parot se refirió al oficio de la Dirección de Presupuestos (Dipres), que generó críticas por sugerir la discontinuación de algunos programas.

La ministra fue enfática en negar esa intención.

“Hubo un problema de comunicación y la misma Dipres lo señaló. El director de la Dipres salió a decir que a lo mejor había un verbo que no se utilizó de la forma correcta, pero hay que dejar absolutamente claro que el gobierno no tiene ninguna intención de recortar esos programas sociales”, afirmó.

En la misma línea, insistió en que el documento se prestó para interpretaciones erróneas.

“Yo creo que la misma Dipres reconoció que se había usado mal el verbo y que se prestó para muchas interpretaciones, aunque vuelvo a repetirlo, el gobierno ha sido súper claro en que no se va a terminar ningún programa social”, sostuvo.

La ministra también defendió el manejo político del Ejecutivo en medio de la controversia, destacando avances en otras áreas.

“Yo creo que hubo un gran factor de buen manejo político cuando se presentó este proyecto de reconstrucción y que se encontraron muchos aliados que hoy día le dan viabilidad y, a lo mejor, tramitación rápida para un proyecto que es necesario para el país”, señaló.

En ese sentido, agregó: “Así que yo creo que el manejo político de Interior, de la Segpres y del gobierno en general ha ido reapuntando”.

Respecto a las críticas surgidas incluso desde el oficialismo, Parot relativizó su impacto y las enmarcó en la dinámica política.

“Lo que pasa es que la política tiene estos ir y venir. Yo entiendo a los senadores y entiendo que, a veces, se puede buscar que las cosas se mejoren y tratar de influir en una agenda. Lo encuentro legítimo en la política”, indicó.

No obstante, defendió la gestión del Ejecutivo en sus primeras semanas.

“Desde mi perspectiva personal como ministra de Bienes Nacionales —yo no soy parte del grupo político ni de las vocerías— creo que fue una gran gestión la que llevó los ministros al presentar este proyecto de ley (de reconstrucción). El gobierno todavía no cumple 60 días y obviamente hay mucho que mejorar”, añadió.

Parot también abordó el impacto de estas tensiones en la percepción ciudadana, atribuyendo la baja en la popularidad del Gobierno a las decisiones adoptadas en un contexto complejo. Asimismo, reconoció la necesidad de mejorar la forma en que se comunican las medidas:

“Falta humanizar más la comunicación”.

Asimismo, la ministra destacó la vocación del Ejecutivo frente al escenario actual. “Si eso significa tomar medidas difíciles, hay que tomarlas… hay una vocación de servir”, sostuvo.

La muerte de Sebastián Piñera fue “una gran pérdida para el país”

Finalmente, Parot recordó al fallecido expresidente Sebastián Piñera, destacando su legado.

“Hace mucha falta… tenía una visión del país, una alegría de vida”, señaló, calificando su muerte como “una gran pérdida para el país”.