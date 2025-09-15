¿A sacar los paraguas? Meteorología entrega el pronóstico del tiempo para esta semana de Fiestas Patrias

Arnaldo Zúñiga, meteorólogo de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), detalló cómo estará el clima esta semana en el país.

Durante las celebraciones de Fiestas Patrias, el clima suele ser uno de los grandes temas de conversación y planificación entre las familias chilenas.

Este año no será la excepción, y desde la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) ya entregaron el pronóstico para esta semana, incluyendo el 18, 19, 29 y 21 de septiembre.

DMC: ¿Cómo estará el clima durante Fiestas Patrias?

Arnaldo Zúñiga, meteorólogo de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), señaló que durante esta semana se espera una combinación de altas temperaturas en el norte y precipitaciones en el sur del país.

“El norte de Chile va a seguir con altas temperaturas, por eso tenemos un aviso vigente por este fenómeno para este lunes, donde en las regiones interiores de Atacama y de Antofagasta, Pampa y Precordillera, las temperaturas máximas estarán en torno a los 32 y los 34 C°”, sostuvo.

Más al sur, el calor se hará sentir, pero de manera más moderada. “Este fenómeno también se manifiesta en la zona central, pero no con los mismos rangos. Las temperaturas máximas, por ejemplo, en la región interior de Valparaíso, se van a mantener este lunes y martes en torno a los 27 y los 29 C°. En la Región Metropolitana y también O’Higgins, las temperaturas máximas estarán entre los 26 y los 28 C°”, explicó el experto.

En contraste, un sistema frontal activo se desplaza desde la Región de Los Ríos hasta la de Aysén, generando precipitaciones. Zúñiga señaló que “por eso hay publicado un aviso meteorológico para la localidad de Puerto Cisnes, donde esperamos precipitaciones en corto periodo de tiempo para este lunes”.

Este frente continuará su avance hacia el norte, alcanzando la región de Biobío el 18 de septiembre, con lluvias que se extenderán hasta parte del 19, siguiendo hacia el Ñuble y Maule el 19 y 20, aunque “con precipitaciones que van a estar en valores por debajo de los valores normales para la época”.

El sistema frontal incluso llegará a la Región Metropolitana y de Valparaíso alrededor del 20 de septiembre, con precipitaciones débiles en sectores precordilleranos. “Por lo tanto, el día 20-21 vamos a estar viviendo en la zona central las máximas temperaturas menores, o sea, las temperaturas no deberían estar superando los 19 °C el 20 y 21”, cerró el experto.