Navidad: ¿Cómo funcionará el Metro de Santiago este 24 y 25 de diciembre?

Navidad: ¿Cuál es la verdadera historia de su origen?
Millones de cristianos celebran este 25 la Navidad, pero en la Biblia no hay mención a una fecha específica del nacimiento de Jesús. ¿Cómo surgió la festividad?
Metro de Santiago informó los horarios de funcionamiento para la víspera de Navidad y el feriado del 25 de diciembre. Revisa los detalles.
Con la llegada de la Navidad, una de las dudas más frecuentes entre quienes se mueven por la capital es cómo operará el transporte público durante estas fechas.
En ese contexto, Metro de Santiago ya informó cuál será su funcionamiento tanto para la jornada previa, el 24 de diciembre, como para el feriado del 25 de diciembre.
Millones de cristianos celebran este 25 la Navidad, pero en la Biblia no hay mención a una fecha específica del nacimiento de Jesús. ¿Cómo surgió la festividad?