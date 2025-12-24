Servicios transporte

Navidad: ¿Cómo funcionará el Metro de Santiago este 24 y 25 de diciembre?

Por CNN Chile

24.12.2025 / 08:13

Metro de Santiago informó los horarios de funcionamiento para la víspera de Navidad y el feriado del 25 de diciembre. Revisa los detalles.

Con la llegada de la Navidad, una de las dudas más frecuentes entre quienes se mueven por la capital es cómo operará el transporte público durante estas fechas.

En ese contexto, Metro de Santiago ya informó cuál será su funcionamiento tanto para la jornada previa, el 24 de diciembre, como para el feriado del 25 de diciembre.

¿A qué hora cierra Metro este 24 de diciembre?

  • Este miércoles 24 de diciembre, Metro mantendrá su horario habitual de cierre. De esta manera, el servicio funcionará con normalidad y cerrará sus puertas a las 23:00 horas.
  • No está contemplada una extensión horaria para esta jornada, a diferencia de lo que ocurre en ocasiones especiales como eventos deportivos o conciertos masivos.

¿Cómo funcionará el Metro el miércoles 25 de diciembre?

  • Este 25 de diciembre, por tratarse de un feriado irrenunciable, Metro de Santiago modificará su horario de apertura: el servicio comenzará a operar a partir de las 7:30 horas.
  • En cuanto al cierre, la red subterránea mantendrá su horario regular, finalizando sus operaciones a las 23:00 horas, tal como ocurre el resto del año.

