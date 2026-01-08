¿A qué bonos y beneficios puedo postular este 2026? Revisa las fechas de postulación, requisitos y más

La PGU, Bono por Hijo y el Bono al Trabajo de la Mujer son solo algunos de los beneficios a los que se puede acceder. Revisa los detalles.

Para este 2026 hay establecidos una serie de bonos y beneficios estatales que pueden significar un alivio directo al bolsillo de miles de personas.

Apoyos económicos, subsidios y ayudas focalizadas forman parte del paquete de aportes disponibles para quienes cumplan con los requisitos establecidos.

Algunos de estos beneficios se asignan de manera automática, mientras que otros requieren postulación dentro de plazos definidos. ¿Cuáles son?

Aporte Familiar Permanente (ex Bono Marzo)

El Aporte Familiar Permanente o ex Bono Marzo es un aporte económico no postulable , que recibirás si tu hogar se encuentra dentro del grupo de menores ingresos. Específicamente, para quienes cobraron el Subsidio Familiar (SUF), Asignación Familiar o Maternal o que sean parte del Subsistema de Seguridades y Oportunidades al 31 de diciembre del año anterior.

El pago del Aporte Familiar se realizará en tres grupos a partir del mes de febrero.

Pensión Garantizada Universal (PGU)

Es un beneficio económico del Estado al que podrás acceder desde los 65 años si tienes una pensión inferior a $1.210.828 mensuales.

Si tienes una pensión base menor o igual a $762.822 mensuales, el monto de la PGU corresponderá a $224.004 . Mientras que, si tu pensión base se encuentra en el rango de $762.823 a $1.210.828, el valor de la PGU será variable .

Las personas mayores de 82 años tienen derecho a una pensión de 250.000.

Si no tienes derecho a una pensión en ningún régimen previsional, podrás solicitar la PGU, siempre que cumplas todos los requisitos.

Bono por Hijo

Si eres una mujer de 65 años o más, y cumples todos los requisitos, solicita la bonificación por cada hija o hijo nacido vivo o adoptado para aumentar el monto de tu pensión. En el caso de hijos adoptados, el beneficio se genera tanto para la madre biológica como para la madre adoptiva.

Subsidio de Discapacidad para menores de 18 años

Es un aporte monetario mensual de $125.000 , destinado a los menores de 18 años que tienen discapacidad mental, o bien, física o sensorial severa , y que sean de escasos recursos.

Este monto se reajusta automáticamente en febrero de cada año, en un 100% respecto de la variación del Índice de Precio al Consumidor (IPC) de los últimos 12 meses, contados desde el último reajuste.

Bono de Protección

Es un beneficio monetario mensual, no postulable , que reciben todas las familias y personas usuarias del S ubsistema Chile Seguridades y Oportunidades .

El aporte varía entre los meses y va desde los $11.864 a los $22.674, y busca ser una contribución al ingreso de estas, además de ser un apoyo al proceso de participación en los programas.

Bono al Trabajo de la Mujer (BTM)

Es un aporte en dinero dirigido a mujeres y jefas de hogar de las familias más vulnerables.

Sus montos en el 2025 llegaron hasta $44.157 mensuales. Este varía de acuerdo con la renta que recibes, y se paga si mantienes al día tus cotizaciones previsionales y de salud.

Bono Bodas de Oro

Es un beneficio económico al que puedes acceder si junto con tu pareja demuestran 50 años de matrimonio y cumplen con los requisitos establecidos por la ley.

El valor actual del bono es $425.360 y se paga una sola vez.

Bono de Invierno

Es un beneficio no postulable.

Se entrega una sola vez si tienes 65 años o más (al 1 de mayo de 2026) y cumples los requisitos.

El monto del bono lo obtendrás junto con tu pensión correspondiente a mayo de 2026 .

No se considera para el pago de impuestos ni para las cotizaciones previsionales y/o de salud (no es imponible) ni está sujeto a descuentos.

Aguinaldo de Fiestas Patrias para pensionados IPS

Es un monto de dinero que recibirás automáticamente con tu pensión de septiembre si cumples con los requisitos como persona beneficiaria.

Este dinero no tiene descuentos. Además, no se considera para el pago de impuestos (no es tributable) ni para las cotizaciones previsionales y/o de salud (no es imponible).

Bonificación para imponentes de ex cajas de previsión (del 5 % al 25 % del sueldo)

Si continúas trabajando y cotizando en una ex caja de previsión (y cumples con los requisitos para jubilar con sueldo íntegro), podrás acceder a una bonificación que va desde el 5% hasta el 25% de tu sueldo imponible.

Bono Logro Escolar

Es un beneficio al cual no se postula y que forma parte del Ingreso Ético Familiar (IEF).

Está destinado a estudiantes menores de 24 años , de entre quinto básico y cuarto medio, que pertenezcan al 30% de mejor rendimiento académico de su promoción.

El beneficio se otorga a estudiantes cuyas familias pertenezcan al 30% más vulnerable de la población chilena.

Bono de Graduación de Enseñanza Media

Si eres una persona de 24 años o más , que forma parte del Subsistema de Seguridades y Oportunidades del Ingreso Ético Familiar (IEF), y obtienes tu licencia de enseñanza media en una institución reconocida por el Ministerio de Educación (Mineduc), podrás acceder a un beneficio no postulable de $73.048 entregado por única vez en una cuota.

Este bono se reajusta en febrero de cada año, según la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) y se paga al integrante del grupo familiar que obtiene el logro.

Bono por Deber Asistencia Escolar

Si eres una familia usuaria del Subsistema de Seguridades y Oportunidades y tu hijo o hija, de entre 6 y 18 años, está estudiando en una institución educacional reconocida por el Estado, en educación básica o media, y cumple con una asistencia escolar mensual superior o igual a un 85%, podrás acceder a un beneficio no postulable de $10.000 mensuales por niño o niña.

Aguinaldo de Navidad para pensionados IPS