Se estima que en todo el mundo el 5% de los adultos padecen depresión, según cifras de la Organización Mundial de la Salud (OMS). A pesar de su alta incidencia, sigue siendo un tema de tabú del que no todos se atreven a hablar.

En entrevista con Sana Mente, el periodista Jean Philippe Cretton conversó sobre su experiencia con este trastorno. “Si algo tiene el hecho de que nosotros estemos frente a micrófonos es la posibilidad de poder ayudar de alguna manera (…), pero curiosamente se me dio el sentido contrario, lo hice para poder ayudar y finalmente me terminó ayudando más a mí”.

“Estaba permanentemente en un estado depresivo, ansioso y de complicación. Fue ahí cuando decidí contarlo, pero con mucho miedo, ya que pensaba que esto me podía traer problemas de toda índole, pero se me hizo necesario porque ya me estaba costando lidiar mucho con todo. Entonces, tuve que hablar”, añadió.

En esta línea, contó que “todo va incidiendo; tu infancia, tu relación con tus padres, todo va haciendo un contexto que te hace único y especial ante una determinada enfermedad. Por eso yo no soy mucho de la idea de decir ‘mira, lo que tienes que hacer es’. Lo que yo puedo decir que a mí me ayudó mucho fue el poder conversarlo”.

“Creo que es importante tener en consideración a quienes te quieren ayudar, tomarse el tiempo, mamarse esa conversación, estar ahí cuando tú no tienes el ánimo y hay que cederles ese espacio que uno muchas veces por egoísmo o incluso por culpa dice ‘no, mejor no entres para acá’ y yo creo que siempre es bueno”, agregó.

Por otra parte, afirmó que la depresión “no solamente se vincula a pena o nostalgia. Yo también empecé a tener rabia en un momento, conmigo, con los demás. Creo que es bueno el ejercicio de empezar a enseñar y decir ‘mira, sabes que cuando tú me dices arriba el ánimo estás absolutamente equivocado porque no tiene nada que ver con que hoy día me levante y diga que todo va a estar bien, porque eso no funciona en la mentalidad de la depresión’”.

Según el periodista, la depresión es un tema aún invisibilizado, especialmente entre los hombres. “Todavía la sociedad sigue siendo estrictamente machista e incluso muchas veces los hombres están siendo víctimas de esa misma construcción. Entonces es el mismo hombre el que no puede caer, porque tiene que levantar la casa y estar ahí monitoreando todo y finalmente se dan pocos espacios a la fragilidad o a la vulnerabilidad”.