Walker descartó irregularidades tras haber recibido 1,6 millones de pesos por Sergio Yáber | CNN Prime

Conduce: Miguelangel Araya.

En una nueva edición para CNN Prime, repasamos y analizamos las noticias más importantes de la jornada.

La candidata presidencial Jeannette Jara emplazó nuevamente a su contendor José Antonio Kast a no restarse de los debates en medios de comunicación. Mientras que el abanderado de oposición cuestionó el foco de la campaña, señalando que la atención se debería centrar en las preocupaciones ciudadanas.

El senador Matías Walker descartó irregularidades tras haber recibido 1,6 millones de pesos por parte del conservador y archivero de Puente Alto Sergio Yáber, involucrado en la denominada Trama Bielorrusa. El parlamentario indicó que el monto corresponde a un apoyo para una pasantía estudiantil de su hijo en el extranjero.

Hoy llegó a Santiago Domingo Vallas, ciudadano chileno que estuvo detenido en Estados Unidos por dos semanas. El joven de 19 años fue arrestado el 8 de noviembre en Florida por tomar cerveza en la calle, pero su detención se prolongó porque las autoridades estadounidenses indicaron que no contaba con una Visa vigente.

Los países europeos presentaron un plan alternativo al planteado por Estados Unidos, para terminar la guerra entre Ucrania y Rusia. Este nuevo documento surge tras los cuestionamientos que recibió la propuesta norteamericana, que era considerada que favorecía a Moscú.