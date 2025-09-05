Programas completos CNN tiempo

Vuelven las precipitaciones en Santiago: ¿Cuándo y cuántos milímetros caerán?

Por CNN Chile

05.09.2025 / 14:41

Laura Batista, meteoróloga de Meteored, adelanta el pronóstico para los próximos días en el país.

En una nueva edición de CNN Tiempo, Laura Batista, meteoróloga de Meteored, adelantó el pronóstico para las próximas semanas en el país.

Laura Batista señala desde el sábado ingresará nubosidad en el centro del país, provocando una paulatina baja de temperaturas máximas.

Esa nubosidad viene primero asociada a esta baja presión, que es la Aguada Costera, que va a hacer que ingrese las nubes durante el sábado“, explica.

Esta merma de la temperatura se incrementará de forma importante para el domingo en las regiones Metropolitanas, O’Higgins, Maule y Ñuble.

“Esperamos máximas, por ejemplo, en la capital en torno a los 12 grados. Será una jornada particularmente fresca y realmente fría“, cuenta la meteoróloga de Meteored.

Precipitaciones

Un sistema frontal con río atmosférico categoría 2 ingresará la próxima semana al territorio nacional.

Va a dejar precipitaciones primero desde Aysén, Los Lagos, Los Ríos, para  luego va a ir avanzando hacia Biobío“, detalla Batista.

Para el día miércoles 10 de septiembre se espera que este sistema alcance las regiones de Valparaíso y Metropolitana,

Afectará de una manera un poquito más débil, eso sí. Podría dejar hasta el momento de 10 a 15 milímetros en la capital“, aclara

Consultada sobre el tiempo para los días festivos de fiestas patrias, la meteoróloga adelantó que el norte y centro tendrá condiciones normales, sin embargo, un sistema frontal dejará precipitaciones desde el Biobío hasta Aysén,

“Pudieran llegar hasta 15 milímetros de lluvias en sectores del Biobío, también hacia el sur un poco más, quizás hasta los 25 milímetros“, concluye.

