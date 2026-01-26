Programas completos CNN tiempo

Vuelven las altas temperaturas en Santiago: Revisa la máxima para el 27 de enero

Por CNN Chile

26.01.2026 / 15:03

Revisa el desglose completo y el pronóstico para tu ciudad a través de CNN Tiempo.

Para mañana se pronostica un clima soleado en la zona norte del país. Arica tendrá una máxima de 26°C, Iquique 27°C, Antofagasta 24°C y Copiapó 29°C

Todavía se monitorea los efectos de la Alta de Bolivia en el altiplano.

La temperatura en el sur se eleva y autoridades están en alerta ante las altas temperaturas que vivirá la zona el miércoles de esta semana, debido a los incendios que afectan a la Región de Biobío y Ñuble.

Temuco tendrá una máxima de 30°C, seguido de Valdivia con 27°C y Puerto Montt con 25°C.

Vuelve el clima despejado y el calor a Santiago, pese a las lluvias de ayer. La máxima alcanzará 31°C.

 

