Vuelven a subir las temperaturas ¿Cuál será la máxima en Santiago?

Revisa el pronóstico completo del tiempo a través de CNN Tiempo.

Para la macrozona norte se espera cielo parcial variando a nublado, con 21 °C para Arica e Iquique. En Copiapó la máxima alcanzará los 28 °C.

En la capital el cielos despejados se tomará la jornada de día martes 11 de noviembre, con una máxima que llegará a los 24 °C en el centro de Santiago.

Avanzando hacia el centro del territorio nacional, se proyecta que las máximas alcancen los 24 °C en Los Andes y Rancagua. Además se prevé la posibilidad de precipitaciones de carácter débil para Concepción y Los Ángeles.

Continuando con el sur de Chile, la presencia de un sistema frontal, que comenzó el pasado domingo, seguirá dejando impactos en Temuco, Valdivia, Puerto Montt y Puerto Aysén.