Vuelven a subir las temperaturas: ¿cuál será la máxima en Santiago? | CNN Tiempo

Por CNN Chile

01.12.2025 / 15:41

Revisa el desglose completo y el pronóstico para tu ciudad a través de CNN Tiempo.

Para la macro zona norte se espera el predominio de la nubosidad parcial. La máxima alcanzará los 22 °C para las ciudades de Arica, Iquique y La Serena.

En la capital la máxima subirá a 30 °C en el centro de Santiago.

En la zona centro del territorio nacional se pronostican 30 °C para Los Andes y Talca. Rancagua y Chillán bordearán los 29 °C y 19 °C para Concepción.

Avanzando hacia el sur del país, la presencia del cielo nublados aumentará. 22 °C en la máxima para Temuco y 19 °C en Valdivia. Los Lagos, Puerto Montt, Puerto Varas y sus alrededores aún mantienen posibilidad de chubascos débiles, al igual que en Puerto Aysén y Chacabuco.

