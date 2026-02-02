Programas completos CNN tiempo

Vuelve el calor a Santiago: ¿Cuánto marcará la temperatura este martes?

Por CNN Chile

02.02.2026 / 15:14

Revisa el desglose completo y el pronóstico para tu ciudad a través de CNN Tiempo.

Cambia la temperatura en Santiago y vuelve el cielo despejado junto a las altas temperaturas: la capital tendrá una máxima de 30°C.

Sin embargo, se pronostica que desde el miércoles habrá un descenso de la temperatura y no se descartan las precipitaciones a medida que avancé la semana.

Las lluvias continúan en la zona sur del país: se pronostican precipitaciones en Temuco, Valdivia y Puerto Montt.

Además, Temuco alcanzará una máxima de 22°C, Valdivia 17°C, Puerto Montt 17°C y Punta Arenas 15°C con un cielo parcialmente nublado.

El norte estará en su mayoría despejado, a excepción de Arica e Iquique que tendrán un poco de nubosidad. La temperatura llegará a: 27°C en Arica, 25°C en Iquique, 24°C en Antofagasta y a los 30°C en Copiapó.

