Vuelve a subir la temperatura en Santiago ¿cuál será la máxima? | CNN Tiempo

Por CNN Chile

06.11.2025 / 14:55

Vuelve a subir la temperatura. Revisa el desglose completo y el pronóstico para tu ciudad a través de CNN Tiempo

Para la jornada del día viernes en la macro zona norte se esperan máximas que rondarán los 20 °C para Arica, Iquique y Antofagasta. Las ráfagas de viento estarán entre los 25 y 40 kilómetros por hora.

Vuelve a subir la temperatura en la capital con 25 °C para el centro de Santiago.

Vuelve a brillar el Sol para la zona central, 25 °C de máxima para Los Andes, 21 ° para Valparaíso y 23 °C en Talca.

Avanzando hacia el sur de Chile permanecen las precipitaciones de carácter débil en Temuco y sus alrededores. Puerto Montt, Puerto Varas y Osorno tendrán chubascos aislados.

