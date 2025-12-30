Programas completos Agenda Económica

Voces dispares por sociedad Codelco SQM: “Había alternativas superiores para el país”

Por CNN Chile

30.12.2025 / 08:49

Conduce: Sebastián Aguirre.

En un nuevo capítulo de Agenda Económica, conversamos con Juan Carlos Guajardo, fundador y director ejecutivo de Plusmining, sobre la sociedad NovaAndino Litio, creada por Codelco y SQM para desarrollar las actividades de explotación y producción de litio en el Salar de Atacama.

Me deja un sabor agridulce desde el punto de vista de que por fin hemos llegado a una meta en un tema que ha sido extremadamente difícil para el país. Hemos estado atrapados con muchas discusiones y ha costado mucho sacar adelante proyectos (…). Por lo tanto, ahí hay un hito que es positivo”, partió señalando.

Sin embargo, desde “el punto de vista más agrio”, sostuvo que tiene una “visión crítica” respecto del camino que se escogió. “Pienso que había alternativas superiores para el país“, dijo, apuntando a una licitación: “(Faltó) mayor competencia para descubrir el verdadero valor del activo y no dejarlo supeditado a un acuerdo directo.

