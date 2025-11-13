Víctor Espinosa: “Si Kaiser me nombra ministro de Hacienda, estaré yo a cargo”

Conduce: Sebastián Aguirre.

En un nuevo capítulo de Agenda Económica PM, conversamos con Víctor Espinosa, asesor económico de Johannes Kaiser, quien aseguró que “si Kaiser me nombra ministro de Hacienda, estaré yo a cargo“.

Además, señaló que en un eventual gobierno del abanderado del Partido Libertario y Partido Social Cristiano, espera que el país crezca “entre 4% y 7%“.

Consultado sobre contingencia, realizó duras críticas a la ley de Presupuesto 2026 del gobierno, la que tildó como “un desastre e inmoral”.

“Una vez más este gobierno, que tiene problemas con el Excel, está mintiendo”, agregó.

Finalmente, sobre el acuerdo entre SQM y Codelco, aseguró que “fue hecho entre cuatro pareces, tiene que ser revisado”

Revisa la entrevista completa en el video.