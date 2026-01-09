Venezuela liberará a presos políticos del Helicoide | CNN Prime
Por CNN Chile
09.01.2026 / 15:25
Conduce: Mónica Rincón.
En la nueva edición de CNN Prime, junto a Mónica Rincón, revisamos las noticias más importantes de la jornada:
- Críticas al gobierno marcan el discurso de José Antonio Kast en Icare.
- Jorge Quiroz, el futuro ministro de Hacienda, declara que eliminará los permisos para aumentar la producción en al menos un 10%.
- La Encuesta Casen de 2024 informa que 600 mil personas salieron de la pobreza.
- Pese a cuestionamientos avanza la reforma a Gendarmería.
- Venezuela anuncia la liberación de presos políticos.
- La inflación marca su cifra más baja en 5 años.
En Entrevista Prime conversamos con Roberto Marrero, exsecretario de la Asamblea Nacional de Venezuela, sobre la pronta liberación de presos políticos de nacionalidad venezolana y extranjera del Helicoide. “Se conoce hasta ahora el nombre de cinco liberados”, detalló. Agregando que actualmente el Helicoide es “la cárcel política más grande de Latinoamérica”.