Venezuela liberará a presos políticos del Helicoide | CNN Prime

Por CNN Chile

09.01.2026 / 15:25

Conduce: Mónica Rincón.

En la nueva edición de CNN Prime, junto a Mónica Rincón, revisamos las noticias más importantes de la jornada:

  • Críticas al gobierno marcan el discurso de José Antonio Kast en Icare.
  • Jorge Quiroz, el futuro ministro de Hacienda, declara que eliminará los permisos para aumentar la producción en al menos un 10%.
  • La Encuesta Casen de 2024 informa que 600 mil personas salieron de la pobreza.
  • Pese a cuestionamientos avanza la reforma a Gendarmería.
  • Venezuela anuncia la liberación de presos políticos.
  • La inflación marca su cifra más baja en 5 años.

En Entrevista Prime conversamos con Roberto Marrero, exsecretario de la Asamblea Nacional de Venezuela, sobre la pronta liberación de presos políticos de nacionalidad venezolana y extranjera del Helicoide. “Se conoce hasta ahora el nombre de cinco liberados”, detalló. Agregando que actualmente el Helicoide es “la cárcel política más grande de Latinoamérica”.

DESTACAMOS

Mundo De la orden a la extracción: así fue la captura de Nicolás Maduro por parte de EE.UU.

De la orden a la extracción: así fue la captura de Nicolás Maduro por parte de EE.UU.

Fue la culminación dramática de una campaña de varios meses cuyo objetivo final ha sido claro para quienes participaron en su planeación: derrocar a Maduro del poder. Trump, quien en ciertos momentos expresó dudas sobre el potencial de consecuencias no deseadas y la posibilidad de que EE.UU. se viera envuelto en una guerra prolongada, dejó de lado cualquier reserva y dio luz verde a la operación en los días previos a Navidad.

LO ÚLTIMO

