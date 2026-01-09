Venezuela liberará a presos políticos del Helicoide | CNN Prime

Conduce: Mónica Rincón.

En la nueva edición de CNN Prime, junto a Mónica Rincón, revisamos las noticias más importantes de la jornada:

Críticas al gobierno marcan el discurso de José Antonio Kast en Icare.

Jorge Quiroz, el futuro ministro de Hacienda, declara que eliminará los permisos para aumentar la producción en al menos un 10%.

La Encuesta Casen de 2024 informa que 600 mil personas salieron de la pobreza.

Pese a cuestionamientos avanza la reforma a Gendarmería.

Venezuela anuncia la liberación de presos políticos.

La inflación marca su cifra más baja en 5 años.

En Entrevista Prime conversamos con Roberto Marrero, exsecretario de la Asamblea Nacional de Venezuela, sobre la pronta liberación de presos políticos de nacionalidad venezolana y extranjera del Helicoide. “Se conoce hasta ahora el nombre de cinco liberados”, detalló. Agregando que actualmente el Helicoide es “la cárcel política más grande de Latinoamérica”.