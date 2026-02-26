Programas completos Agenda Económica

Un año del mega apagón: “Muchas de las brechas solo están detectadas, pero no resueltas”

Por CNN Chile

26.02.2026 / 17:23

Conduce: Pilar Gutiérrez

En un nuevo capítulo de Agenda Económica PM, con Pilar Gutiérrez, abordamos las lecciones sacadas al cumplirse un año desde el mega apagón que afectó gran parte del territorio chileno.

Sobre este tema, Daniel Salazar, socio director de EnergiE, señaló en el programa que “muchas de las brechas solo están detectadas, pero no por eso están resueltas. Hay mucho trabajo por delante”

“Lo que ha ocurrido en este año ha sido más bien análisis, estudios, levantamientos, revisión. Ya vendrán en adelante el cierre de estas brechas, las mejoras de los protocolos y procedimientos” enfatizó.

Además, agregó que “las lecciones y el trabajo más pesado tiene que ver con cómo evitar que una falla de estas características se propague a nivel nacional”.

Revisa el programa completo en el video

 

