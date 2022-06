La senadora y ex candidata presidencial de la Democracia Cristiana (DC) Yasna Provoste destacó el borrador de nueva Constitución e indicó que la propuesta “ofrece una nueva mirada de reencuentro entre las y los chilenos”.

En entrevista con Última Mirada de CNN Chile, la parlamentaria reconoció el trabajo realizado por la Convención Constitucional y sostuvo que este conecta, en aspectos como el reconocimiento a los pueblos originarios, con iniciativas desarrolladas por el ex presidente Patricio Aylwin.

“Hay algo que yo valoro del borrador, valoro muchas cosas del borrador de la Convención, pero el que nosotros tengamos dos conceptos incorporados como plurinacionalidad y el reconocimiento a nuestros pueblos originarios es una forma también de rendir un tributo, un reconocimiento y una valoración a lo que hizo un ex presidente, un gran democratacristiano como Patricio Aylwin, desde su posición como candidato el año 1989, desde el Acuerdo de Nueva Imperial, desde la Ley Indígena, la creación de la Conadi, el fondo de tierras, de aguas”, indicó.

En ese sentido, Provoste recordó que el ex mandatario “en el año 1992 planteó una reforma constitucional para el reconocimiento de nuestros pueblos indígenas. Entonces, esto conecta con nuestro ADN y a mí no me deja de llamar la atención cuando escucho a algunos que dicen ‘pero mira esta Constitución tan indigenista’, uno dice ‘¿no estará hablando el colonialismo de estos tiempos?’”.

“A mí me parece que el texto del borrador ofrece una nueva mirada de reencuentro entre las y los chilenos”, sentenció.

Por otra parte, la senadora informó que el partido se encuentra trabajando para declarar cuál será la postura de la colectividad en el plebiscito de salida del 4 de septiembre.