La senadora Ximena Rincón conversó con Última Mirada sobre sus definiciones como nueva presidenta del Senado respecto a diversos temas políticos y sociales que están en el debate público y parlamentario, como, por ejemplo, las pensiones y el sistema de las AFP. Al respecto, expresó que “a mí siempre se me critica y me dicen ‘no, es que usted fue directora de una AFP’. Sí, fui directora de una AFP y probablemente por eso mismo hablo con más conocimiento de causa que cualquiera”. “Llevo batallando cuatro años con la necesidad de terminar con el uso de tablas de mortalidad que no son representativas de la realidad y que hacen que la plata de los pensionados no les llegue a ellos cuando tiene que llegarles o que se ocupe una tasa de interés técnico que no refleja el rendimiento de los mercados de capitales y que, por lo tanto, le da una menor pensión a los que tienen retiro programado; y que el superintendente, en una de sus última decisiones en julio, dice ‘¿saben qué? vamos a tener una tasa de interés técnico para los antiguos pensionados y una para los nuevos’. ¿En virtud de qué norma tiene aquella facultad? Ninguna y todos guardan silencio”, agregó.