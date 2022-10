El ex presidente del directorio de la Corporación Nacional del Cobre (Codelco) Óscar Landerretche analizó en Última Mirada la contingencia política y económica del país. Entre otros aspectos, el economista comentó que “la estructura exportadora de Chile de hoy es más o menos la misma que teníamos hace casi 50 años, incluso más, pero también es cierto que los intentos que hemos hecho algunos cuando nos ha tocado tener responsabilidades públicas han sido abortados”. “Yo creo que en Chile el escepticismo respecto de nuestra capacidad como país de desarrollar nuevos sectores productivos de punta, de mirar a la cara a Elon Musk y decirle ‘¿a ver, qué estás haciendo? ¿autos eléctricos? Vamos’, no creemos eso. No nos creemos capaces”, afirmó.