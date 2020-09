La ex senadora Lily Pérez se refirió a la importancia que tiene no sólo realizar el plebiscito el 25 de octubre, sino de que el país tenga una nueva Constitución, aunque descartó postular a ser una constituyente. “Los independientes no tienen ninguna posibilidad, es lo mismo que pasó con los partidos chicos”, en relación al caso de Amplitud. “Soy absolutamente partidaria de una nueva Constitución y lo soy desde el día uno. Estoy por el Apruebo”. Finalmente, expresó que “es importante tener una nueva Constitución, porque en el fondo es un nuevo pacto social y le va hacer bien al alma de Chile, va a ser balsámica desde el punto de vista del contexto social y político que estamos viviendo”. Revisa el programa completo en el video.