El analista político Hugo Herrera conversó con Última Mirada sobre la contingencia política nacional, y comentó, entre otros aspectos, el rol de la administración del presidente Gabriel Boric. El especialista manifestó que, a su juicio, en el tiempo que lleva el Ejecutivo en La Moneda, “este es el gobierno que lleva el récord en disculpas”. “A este gobierno no se le ve un proyecto político nacional, un proyecto que convoque a todos, y mientras no lo tenga, tú no tienes orientación: cuáles son los inventos que está preparando el Gobierno, cuáles son las avenidas por las que va a despejar el camino del país. No lo vemos. Entonces, cuando pierdes la agenda, el asunto se vuelve descontrolado”, indicó.