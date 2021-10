El director de Data Influye, Axel Callís, conversa con Última Mirada sobre los resultados de la última encuesta Tú Influyes, donde el republicano José Antonio Kast se posiciona sobre el oficialista Sebastián Sichel entre las preferencias presidenciales. Callís comenta que “el desmoronamiento (de Sichel) se produce con el debate (…) En términos de trayectoria de Sichel, apareció en el debate y eso es indefinición, es decir, ex ministro de Piñera, ex democratacristiano; es decir, nunca logró situarse, y no estoy respondiendo técnicamente, estoy respondiendo: Sichel se perdió para la opinión pública en términos de ubicación. Y aparece Kast en una coyuntura donde el periodo que estamos viviendo y lo que viene para el próximo año está marcado en dos palabras -una grande y una chica-: incertidumbre y esperanza”. De este modo, agrega el especialista, “viene José Antonio Kast y plantea: esto hay que hacer aquí, acá; sin ningún tipo de matiz. No plantea de ninguna manera contornos, no deja nada en el aire y Sichel deja casi todo en el aire”.