La subdirectora del Centro de Gerociencia, Salud Mental y Metabolismo (GERO) de la Universidad de Chile, Andrea Slachevsky, conversó con Última Mirada sobre la situación de los adultos mayores en Chile. Al respecto, Slachevsky comentó, entre otros aspectos, que “Chile es un país discriminador. Discriminamos a los pueblos originarios, discriminamos a los pobres y discriminamos a los adultos mayores”. “Lo único que uno puede decir es que la discriminación no ayuda a nadie y, obviamente, hay que salir, pero no es fácil salir de las discriminaciones. Como sociedad, nos tenemos que hacer cargo de eso y buscar cómo dejamos de discriminar y aprender a ver y a valorar a las personas con sus fortalezas y debilidades”, agregó. La especialista también enfatizó que “es tiempo también de que nos preocupemos de los adultos mayores como parte de las políticas públicas y qué es lo que hacemos para no excluirlos”.