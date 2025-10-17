Programas completos conexión global

¿Trump podría entregarle a Ucrania misiles Tomahawk de largo alcance en medio de la guerra con Rusia?

Por CNN Chile

17.10.2025 / 19:55

Conduce: Ivo Goic y Alicia Contreras.

En una nueva edición de Conexión Global revisamos las noticias internacionales que marcaron esta jornada:

El Presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, estuvo hoy en la Casa Blanca durante aproximadamente dos horas y media . Él y su equipo se reunieron con el presidente Donald Trump y varios funcionarios del gabinete estadounidense.

Después de la reunión, Zelensky informó virtualmente a los líderes europeos y luego habló con la prensa.

Zelenski afirmó que ambos líderes tuvieron una reunión “productiva” y abordaron diversos temas, incluyendo armas de largo alcance.

Sin embargo, indicó que no haría más comentarios sobre los misiles Tomahawk, que Kiev busca, porque Estados Unidos “no desea una escalada”. Al ser preguntado por un periodista sobre su optimismo respecto a que Estados Unidos accediera a proporcionar las armas, se mostró “realista”.

