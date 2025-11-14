Trump pedirá investiguen vínculos de Epstein con una serie de figuras de alto perfil, entre ellos, Clinton

Conduce: Isel Guerra y Matilde Burgos.

En una nueva edición de Conexión Global revisamos las noticias internacionales que marcaron esta jornada:

El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el viernes que le pedirá a la fiscal general Pam Bondi que investigue los vínculos del delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein con muchas otras figuras de alto perfil, en una medida extraordinaria que se produce pocos días después de que los demócratas publicaran correos electrónicos del fallecido Epstein que lo mencionan.

Trump anunció la directiva en una publicación de Truth Social en la que acusó a los demócratas de intentar revivir la atención sobre sus vínculos pasados ​​con Epstein, afirmando que están “utilizando el engaño de Epstein, que involucra a demócratas, no a republicanos, para intentar desviar la atención de su desastroso cierre del gobierno y de todos sus demás fracasos”.

“Solicitaré a la Fiscal General Pam Bondi y al Departamento de Justicia, junto con nuestros grandes patriotas del FBI, que investiguen la participación y la relación de Jeffrey Epstein con Bill Clinton, Larry Summers, Reid Hoffman, JP Morgan, Chase y muchas otras personas e instituciones, para determinar qué estaba sucediendo con ellos y con él”, escribió Trump.