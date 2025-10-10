Trump habla con Machado después de que su Gobierno criticara la decisión de otorgarle el Premio Nobel de la Paz

Conduce: Alicia Contreras y Matilde Burgos.

En una nueva edición de Conexión Global revisamos las noticias internacionales que marcaron esta jornada:

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habló este viernes con la opositora venezolana y ganadora del Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, según informó la Casa Blanca, después de que el Gobierno de EE.UU. criticara al comité que le otorgó el galardón.

Trump ha manifestado en varias ocasiones su interés en recibir el Premio Nobel. Diversos líderes mundiales han expresado que debería ser considerado para el reconocimiento, especialmente tras el impulso de su plan de paz para Gaza en los últimos días. Sin embargo, de acuerdo con el sitio web oficial del Premio Nobel, el período de nominaciones cierra a finales de enero de cada año.

El viernes, el Comité Nobel anunció que el galardón de 2025 sería otorgado a Machado por su labor en la promoción de los derechos democráticos en Venezuela y “por su lucha para lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia”.