Trump despliega el mayor buque de guerra de mundo frente a Venezuela

Por CNN Chile 11.11.2025 / 21:56

Conduce: Alicia Contreras y Matilde Burgos.

En una nueva edición de Conexión Global revisamos las noticias internacionales que marcaron esta jornada:

El gobierno de Donald Trump desplegó el portaaviones nuclear Gerald R. Ford frente a Venezuela en el caribe, aumentando la tensión entre ambos países.

Mientras tanto, el gobierno de Nicolás Maduro anuncia “movilización masiva” de militares tras el despliegue estadounidense.

Revisa el programa completo en el video