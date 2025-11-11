Programas completos conexión global

Trump despliega el mayor buque de guerra de mundo frente a Venezuela

Por CNN Chile

11.11.2025 / 21:56

Conduce: Alicia Contreras y Matilde Burgos.

En una nueva edición de Conexión Global revisamos las noticias internacionales que marcaron esta jornada:

El gobierno de Donald Trump desplegó  el portaaviones nuclear Gerald R. Ford frente a Venezuela en el caribe, aumentando la tensión entre ambos países.

Mientras tanto, el gobierno de Nicolás Maduro  anuncia “movilización masiva” de militares tras el despliegue estadounidense.

Revisa el programa completo en el video

 

DESTACAMOS

País Kaiser sorprende a Matthei con una rosa por su cumpleaños: Candidata le agradeció en alemán

LO ÚLTIMO

País Cerca de 200 dirigentes DC respaldan a Jara y llaman a la unidad frente a la derecha: "No por cálculo ni conveniencia"
Exministro Álvarez califica de “equivocada” y “negativa” la frase de Matthei sobre el uso del vidrio blindado de Kast
Tolerancia Cero: Cierres de campañas y lo que dejó el último debate presidencial antes de las elecciones
Trump despliega el mayor buque de guerra de mundo frente a Venezuela
México: Fiscalía investiga circunstancias de la muerte del presunto autor del homicidio del alcalde Carlos Manzo
Polémica entre Provoste, Manouchehri y los Cicardini continúa: Alcalde y diputada apuntaron a Fiscalía y esta respondió