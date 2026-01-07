Trump dice estar al mando de Venezuela y Maduro podría declarar en Caso Ojeda | CNN Prime
Por CNN Chile
07.01.2026 / 16:39
{"multiple":false,"video":{"key":"CWODx9ABC8HK","duration":"01:22:38","type":"video","download":""}}
Conduce: Mónica Rincón.
En CNN Prime revisamos las principales noticias del día:
- Estados Unidos reafirmó estar al mando de Venezuela.
- Fiscal Héctor Barros solicitará declaración de Maduro en Caso Ojeda y el Gobierno respaldó la decisión del Ministerio Público.
- José Antonio Kast visitará al presidente de Perú.
- El Ministro de Hacienda Nicolás Grau informó que la condición de “amarre” en el proyecto de reajuste fue una exigencia del sector público.
- La Moneda revocó a Manahi Pakarati de la embajada de Nueva Zelandia.
- Gloria Ana Chevesich asumió como presidenta de la Corte Suprema y se convirtió en la primera mujer en el cargo.
En la Entrevista Prime, conversamos con José Miguel Vivanco, ex director de Human Rights Watch y miembro del Consejo de Relaciones Internacionales de EE.UU, sobre el clima de incertidumbre en Venezuela tras la intervención de Donald Trump y la detención de Nicolás Maduro. Vivanco determinó que “nada justifica lo que ocurrió” en el país caribeño y que el objetivo de Estados Unidos no es restablecer la democracia en Venezuela.