Trump dice estar al mando de Venezuela y Maduro podría declarar en Caso Ojeda | CNN Prime

Por CNN Chile

07.01.2026 / 16:39

Conduce: Mónica Rincón.

En CNN Prime revisamos las principales noticias del día: 

  • Estados Unidos reafirmó estar al mando de Venezuela. 
  • Fiscal Héctor Barros solicitará declaración de Maduro en Caso Ojeda y el Gobierno respaldó la decisión del Ministerio Público. 
  • José Antonio Kast visitará al presidente de Perú. 
  • El Ministro de Hacienda Nicolás Grau informó que la condición de “amarre” en el proyecto de reajuste fue una exigencia del sector público. 
  • La Moneda revocó a Manahi Pakarati de la embajada de Nueva Zelandia. 
  • Gloria Ana Chevesich asumió como presidenta de la Corte Suprema y se convirtió en la primera mujer en el cargo. 

En la Entrevista Prime, conversamos con José Miguel Vivanco, ex director de Human Rights Watch y miembro del Consejo de Relaciones Internacionales de EE.UU, sobre el clima de incertidumbre en Venezuela tras la intervención de Donald Trump y la detención de Nicolás Maduro. Vivanco determinó que “nada justifica lo que ocurrió” en el país caribeño y que el objetivo de Estados Unidos no es restablecer la democracia en Venezuela. 

 

