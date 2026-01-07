Trump dice estar al mando de Venezuela y Maduro podría declarar en Caso Ojeda | CNN Prime

Conduce: Mónica Rincón.

En CNN Prime revisamos las principales noticias del día:

Estados Unidos reafirmó estar al mando de Venezuela.

Fiscal Héctor Barros solicitará declaración de Maduro en Caso Ojeda y el Gobierno respaldó la decisión del Ministerio Público.

José Antonio Kast visitará al presidente de Perú.

El Ministro de Hacienda Nicolás Grau informó que la condición de “amarre” en el proyecto de reajuste fue una exigencia del sector público.

La Moneda revocó a Manahi Pakarati de la embajada de Nueva Zelandia.

Gloria Ana Chevesich asumió como presidenta de la Corte Suprema y se convirtió en la primera mujer en el cargo.

En la Entrevista Prime, conversamos con José Miguel Vivanco, ex director de Human Rights Watch y miembro del Consejo de Relaciones Internacionales de EE.UU, sobre el clima de incertidumbre en Venezuela tras la intervención de Donald Trump y la detención de Nicolás Maduro. Vivanco determinó que “nada justifica lo que ocurrió” en el país caribeño y que el objetivo de Estados Unidos no es restablecer la democracia en Venezuela.