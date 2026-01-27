Programas completos cnn prime

Tribunal amplía detención de exministra Ángela Vivanco | CNN Prime

Por CNN Chile

27.01.2026 / 13:54

Conduce: Mónica Rincón.

En la nueva edición de CNN Prime, junto a Mónica Rincón, revisamos las principales noticias de la jornada:

    • Mañana seguirá la formalización de la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco. El Ministerio Público le imputa delitos de cohecho y lavado de activos.
    • Critican dichos de la futura vocera de gobierno, Mara Sedini, por el nombramiento de Trinidad Steinert en el Ministerio de Seguridad.
    • Diez incendios forestales permanecen en combate en el sur.
    • Sigue la tensión en Minneapolis tras la nueva muerte de un civil a manos de agentes de ICE.
    • Carabineros y PDI indagan el vínculo de tres asesinatos en La Florida.
    • Expertos calculan que el déficit estructural en 2025 fue de 2,3%.

