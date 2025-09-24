Programas completos CNN tiempo

Tornados en Chile: ¿Cómo preparar las viviendas para reducir daños?

Por CNN Chile

24.09.2025 / 22:46

Martín Andrade, director ejecutivo de la Corporación Ciudades, entregó una serie de recomendaciones sobre cómo prepararse ante los tornados, a raíz de los recientes episodios ocurridos en Linares y Puerto Varas.

¿Cómo preparar las viviendas ante un tornado? Respecto a esta interrogante, Martín Andrade, director ejecutivo de la Corporación Ciudades, señaló en CNN Tiempo que el cambio climático muestra una “nueva cara de la vulnerabilidad de la infraestructura”, considerando que en el país existen muchas construcciones precarias, sumadas al déficit habitacional.

Además, destacó que los refugios disponibles deben cumplir con altos estándares de seguridad. En cuanto a la preparación de la comunidad, es fundamental contar con un kit de emergencia, disponer del equipamiento adecuado para la evacuación y fiscalizar constantemente el tendido eléctrico. También es importante verificar que las ventanas estén correctamente fijadas y bien ancladas.

