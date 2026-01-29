Programas completos CNN tiempo

Tormenta y chubascos: Baja la temperatura en la zona sur y centro del país

Por CNN Chile

29.01.2026 / 17:36

La meteoróloga de Meteored Laura Batista, pronostica chubascos para la Región Metropolitana y tormenta para La Araucanía y Ñuble, en la jornada del viernes y sábado.

Pese a las altas temperaturas en los últimos días, Laura Batista advierte que durante el fin de semana se presentará una inestabilidad atmosférica por las bajas segregadas que, como resultado, pueden causar precipitaciones en la zona central y sur.

Durante el viernes se presentarán las precipitaciones más importantes en el sur de Chile, en especial en la zona de incendios forestales.

“Van a estar mayormente concentradas entre Biobío (…) y también, en la región de Ñuble y Maule. Y no se descarta igualmente que la región de La Araucanía tenga precipitaciones de intensidad bastante alta durante las primeras horas del viernes”, explicó Batista.

Comentó que además de lluvia, también habrá posibilidad de actividad eléctrica e incluso de granizos en la zona sur del país.

La meteoróloga advirtió de que pueden existir riesgos de inundaciones en los sectores más afectados por los incendios forestales.

“Se pueden generar esta probabilidad de inundación en algunos sectores donde haya mayor afectación de suelos agrietados, quemados, justamente porque no presentan las condiciones necesarias para absorber toda el agua”, detalló.

 

Durante la tarde de este jueves, en diversas comunas de la capital cayeron precipitaciones debido a una baja segregada que produjo inestabilidad en el clima.
FOTO: HANS SCOTT/AGENCIAUNO

¿Lloverá durante el sábado en la RM?

Laura Batista explicó que las bajas segregadas se moverán hasta la zona central y afectarán en especial a las regiones de ValparaísoO’Higgins.

En cambio, la Región Metropolitana sólo tendrá posibilidad de chubascos en especial en el sector oriente de la capital: La Reina, Lo Barnechea y Las Condes.

Sin embargo, no descartó la posibilidad de actividad eléctrica que acompañe a los chubascos durante la jornada del sábado.

