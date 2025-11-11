Programas completos tolerancia cero

Tolerancia Cero: Cierres de campañas y lo que dejó el último debate presidencial antes de las elecciones

Por CNN Chile

11.11.2025 / 22:02

Conducen: Mónica Rincón, Daniel Mansuy, Eduardo Sepúlveda y Pepe Auth.

En un nuevo Tolerancia Cero el panel conversa con el senador Juan Antonio Coloma (UDI) sobre el análisis que hace del último debate presidencial que organizó Anatel de cara a las elecciones del domingo 16 de noviembre.

Luego, el panel compuesto por Mónica Rincón, Daniel Mansuy, Pepe Auth y Eduardo Sepúlveda comentan lo que dejó este último debate.

