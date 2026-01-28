Tiempo en Chile: Altas temperaturas y mucho sol marcan el clima del jueves

Revisa el desglose completo y el pronóstico para tu ciudad a través de CNN Tiempo.

Las temperaturas suben levemente en la zona norte del país: Arica y Copiapó alcanzarán una máxima de 28°C con cielo parcial, Iquique tendrá una máxima de 27°C y Antofagasta de 24°C con nubosidad.

El calor alcanza su peak de temperatura máxima en Temuco y en Valdivia con 34°C, además el cielo despejado se mantiene en ambas ciudades. Puerto Montt y Punta Arenas llegarán a los 24°C el jueves.

Para la zona centro se pronostica un leve descenso de la temperatura para mañana, Santiago tendrá una máxima de 32°C.