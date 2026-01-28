Programas completos CNN tiempo

Tiempo en Chile: Altas temperaturas y mucho sol marcan el clima del jueves

Por CNN Chile

28.01.2026 / 16:53

Revisa el desglose completo y el pronóstico para tu ciudad a través de CNN Tiempo.

Las temperaturas suben levemente en la zona norte del país: Arica y Copiapó alcanzarán una máxima de 28°C con cielo parcial, Iquique tendrá una máxima de 27°C y Antofagasta de 24°C con nubosidad.

El calor alcanza su peak de temperatura máxima en Temuco y en Valdivia con 34°C, además el cielo despejado se mantiene en ambas ciudades. Puerto Montt y Punta Arenas llegarán a los 24°C el jueves.

Para la zona centro se pronostica un leve descenso de la temperatura para mañana, Santiago tendrá una máxima de 32°C.

DESTACAMOS

País Permiso de Circulación 2026: Revisa cuánto pagarás este año

LO ÚLTIMO

Mundo Kast dice que la unidad regional es una "obligación" y pide "cruzar fronteras ideológicas"
Trump advierte al alcalde de Minneapolis: “Estará jugando con fuego” si no aplica la ley federal de inmigración
Decretan alerta roja para la comuna de Pucón por incendio forestal cercano al Parque Nacional Villarrica
SII se querella contra 5 empresarios chinos por evasión de impuestos: Monto supera los $2.300 millones
Investigación a Chadwick en causa reservada: Manouchehri (PS) espera que se “reúnan los antecedentes para que sea formalizado”
Avión con 15 personas desaparece en noreste de Colombia: Último contacto fue 12 minutos después de despegar