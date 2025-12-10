Tasa de interés de créditos hipotecarios llega a su menor nivel en cuatro años

Hoy es el último debate presidencial: ¿A qué hora y dónde ver el cara a cara entre Jeannette Jara y José Antonio Kast?
Revisa los detalles del último encuentro entre los candidatos antes de la segunda vuelta este domingo 14 de diciembre.
Conduce: Sebastián Aguirre.
En un nuevo capítulo de Agenda Económica, conversamos sobre la tasa de interés de créditos hipotecarios, la cual llegó a su menor nivel promedio desde diciembre de 2021.
Además, conversamos sobre el rechazo a la solicitud de comunidades indígenas por espacio costero en Aysén, siendo este uno de los casos más significativos desde que se promulgó la Ley Lafkenche debido a la magnitud territorial involucrada (más de 600 mil hectáreas).
También dialogamos con Juan José Obach, director ejecutivo de Horizontal, sobre un documento elaborado por Horizontal y Espacio Público donde ambos centros de estudios —uno de sensibilidad de centroderecha y otro de centroizquierda— entregan 12 propuestas para alcanzar un crecimiento económico sostenible en Chile.
Revisa los detalles del último encuentro entre los candidatos antes de la segunda vuelta este domingo 14 de diciembre.