Programas completos Agenda Económica

Tasa de interés de créditos hipotecarios llega a su menor nivel en cuatro años

Por CNN Chile

10.12.2025 / 08:58

Conduce: Sebastián Aguirre.

En un nuevo capítulo de Agenda Económica, conversamos sobre la tasa de interés de créditos hipotecarios, la cual llegó a su menor nivel promedio desde diciembre de 2021.

Además, conversamos sobre el rechazo a la solicitud de comunidades indígenas por espacio costero en Aysén, siendo este uno de los casos más significativos desde que se promulgó la Ley Lafkenche debido a la magnitud territorial involucrada (más de 600 mil hectáreas).

También dialogamos con Juan José Obach, director ejecutivo de Horizontal, sobre un documento elaborado por Horizontal y Espacio Público donde ambos centros de estudios —uno de sensibilidad de centroderecha y otro de centroizquierda— entregan 12 propuestas para alcanzar un crecimiento económico sostenible en Chile.

Mira el programa completo

