Superclásico: Hincha de Colo Colo falleció tras caer desde techo del Estadio Monumental | CNN Prime

Por CNN Chile

01.09.2025 / 16:42

Conduce: Miguelangel Araya.

En un nuevo CNN Prime, junto a Miguelangel Araya, revisamos las principales informaciones de la jornada:

José Antonio Kast y Jeannette Jara siguen liderando las encuestas de cara a la próxima elección presidencial.

Hincha de Colo Colo falleció tras caer desde techo del Estadio Monumental mientras se disputaba una nueva edición del superclásico del fútbol chileno.

Una persona murió tras recibir dos disparos en las inmediaciones de un local clandestino en la comuna de Independencia.

