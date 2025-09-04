Programas completos Agenda Económica

Subtel defiende acuerdo con WOM por 5G: “La idea de perdonazo que han tratado de instalar no tiene cabida”

Por CNN Chile

04.09.2025 / 09:26

Conduce: Francisca Bahamondes.

Esta semana, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) llegó a un acuerdo con WOM, otorgando nuevos plazos a la empresa para culminar el despliegue de la red nacional 5G.

La compañía también deberá pagar compensaciones que ascienden a 352.900 UF, equivalentes a US$14,3 millones, por garantías ejecutadas, y una compensación adicional de 950.000 UF, unos US$38,45 millones, a beneficio fiscal por incumplimientos y multas.

En un nuevo capítulo de Agenda Económica, Claudio Araya, subsecretario de Telecomunicaciones, defendió el acuerdo alcanzado. “Nosotros necesitábamos como Estado ejercer todas las acciones para que WOM cumpliera su compromiso”.

La idea de perdonazo que han tratado de instalar como que no tiene mucha cabida en mi opinión, porque efectivamente el ingreso fiscal o el desembolso de WOM será superior a lo que habría sido si hubiésemos ejecutado las garantías en el 2023”, agregó.

