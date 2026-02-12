¿Subirán las temperaturas este fin de semana en el país? Pronóstico del tiempo para el viernes 13 de febrero en Chile | CNN Tiempo

Revisa el desglose completo y el pronóstico para tu ciudad a través de CNN Tiempo.

Para este viernes 13 de febrero, las temperaturas en la Región Metropolitana alcanzarán los 32°C, llegando a 33°C en Maipú. Mientras que para el sábado bajará levemente la temperatura y el domingo llegará a los 30°C.

En la zona norte del país se mantienen las nubes. Las temperaturas máximas alcanzarán los 27°C en Arica e Iquique, 25°C en Antofagasta, y La Serena tendrá entre 12°C y 23°C

En la zona centro las máximas llegarán a los 33°C en Los Andes, 31°C en Rancagua, misma que en Talca 29°C. Chillán tendrá 30°C, mientras que Concepción rondará entre los 11°C y 22°C.

Temuco registrará una máxima de 29°C, Valdivia de 21°C, Puerto Montt de 20°C, con cielos parcialmente nublados. Por su parte, Punta Arenas oscilará entre los 6°C y 15°C