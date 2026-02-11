¿Suben las temperaturas mañana? Pronóstico del tiempo para el jueves 12 de febrero en Chile | CNN Tiempo

Revisa el desglose completo y el pronóstico para tu ciudad a través de CNN Tiempo.

Para este jueves 12 de febrero, las temperaturas suben en la Región Metropolitana a los 32°C. Mientras que para el viernes se mantendrá la misma temperatura y el sábado bajará a los 31°C.

En la zona norte del país se mantienen las nubes. Las temperaturas máximas alcanzarán los 27°C en Arica e Iquique, 25°C en Antofagasta, y La Serena tendrá entre 14°C y 23°C

En la zona centro las máximas alcanzaran los 32°C en Los Andes, 31°C en Rancagua, Talca 29°C y Chillán 27°C, mientras que Concepción rondará entre los 11°C y 20°C.

Temuco registrará una máxima de 25°C, Valdivia de 21°C, Puerto Montt de 17°C, con cielos parcialmente nublados.