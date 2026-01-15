¿Suben las temperaturas? Revisa el pronóstico del clima para este viernes 16 de enero

Revisa el desglose completo y el pronóstico para tu ciudad a través de CNN Tiempo.

Para mañana, viernes 16 de enero, se pronostican 33°C en el centro de la capital. Mientras que para el fin de semana, las temperaturas alcanzarán los 34°C.

Para el norte del país se proyectan máximas de 26°C en Arica, 25°C en Iquique y 24°C en Antofagasta. Copiapó alcanzará los 30°C con cielos despejados.

En La Serena y Valparaíso la temperatura oscilará entre los 14°C y los 23°C, ambas con cielos despejados.

En el centro de país se hace presente el calor, Rancagua llegará a los 32°C, mientras que Talca y Chillán, tendrán mínimas de 12°C y máximas de 33°C.

Para el sur del país, Temuco y Valdivia compartirán temperaturas mínimas y máximas de 6°C y 25°C. Por su parte, las precipitaciones se harán presentes en Puerto Aysén, Punta Arenas y Puerto Williams.