Suben las temperaturas en el país: Santiago alcanzará los 28 °C

Nuevamente vuelven a subir las temperaturas para gran parte del país. Revisa el pronóstico del tiempo para tu ciudad a través de CNN Tiempo.

Para la macro zona norte del país se espera una jornada con nubes matinales que se convertirá en cielo despejado y un sol brillante. La máxima alcanzará los 21 °C para las ciudades de Arica e Iquique, con vientos de hasta 40 km/h.

Santiago alcanzará los 28 °C durante la jornada del día martes 28 de octubre.

En el centro del territorio nacional se espera un aumento de temperaturas más marcado y con varios grados de oscilación entre la mínima y la máxima. Los Andes y Talca llegarán a los 29 °C.

Avanzando hacia el sur del país, El amanecer estará marcado con el frío que irá descendiendo mientras avance la jornada alcanzando entre los 23 y 24 °C para Temuco y Valdivia. En el caso de la Patagonia subirán las temperaturas a 15 °C de máxima para Punta Arenas y Puerto Williams.