Suben las temperaturas en el país para este fin de semana ¿cuál será la máxima en Santiago? | CNN Tiempo

Por CNN Chile

14.11.2025 / 16:16

Revisa el desglose completo y el pronóstico para tu ciudad a través de CNN Tiempo.

Para la macrozona norte del país, se mantienen las temperaturas con 21 °C para Arica, 20 °C en Iquique y Antofagasta. El viento entre 25 y 40 kilómetros por hora para las playas del norte grande.

En la capital, la temperatura llegará a los 28 °C para el centro de Santiago.

La zona centro presentará un alza en las temperaturas con 30 °C en la máxima para Los Andes y Talca, 27 °C para Chillán y 19 °C en Valparaíso y Concepción.

En el sur la jornada estará marcada por el paso de un sistema frontal que dejará chubascos débiles por la región de Aysén, de Los Lagos , Los Ríos y la Araucanía.

