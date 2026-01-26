Programas completos Agenda Económica

Sonami aborda nuevo ciclo político y agenda minera: ¿Qué espera el sector del próximo gobierno?

Por CNN Chile

26.01.2026 / 08:58

Conduce: Sebastián Aguirre.

En un nuevo capítulo de Agenda Económica, abordamos nuevos avances del sector minero, entre ellos un bono por colocación cerca de US$600 millones por parte de una empresa minera en los mercados internacionales, operación que se da en medio de una nueva etapa para la explotación del Salar de Atacama y de recientes cambios regulatorios que buscan agilizar la evaluación ambiental de proyectos en el país.

También conversamos con Jorge Riesco, presidente de Sonami, sobre la mirada del gremio frente al inicio del nuevo ciclo político y la designación de Daniel Mas como biministro de Economía y Minería, destacando que este esquema podría fortalecer la presencia del sector minero en el núcleo de las decisiones económicas.

“Agilizar la evaluación ambiental de proyectos, reducir la judicialización de inversiones y mejorar el clima de negocios”,  son puntos claves para aprovechar el actual ciclo de altos precios del cobre, junto con resolver nudos pendientes como patentes mineras y la ley SBAP.

