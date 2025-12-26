Programas completos CNN tiempo

Sol y altas temperaturas: Pronóstico del tiempo en Chile ¿cuál será la máxima? | CNN Tiempo

Por CNN Chile

26.12.2025 / 16:01

Revisa el desglose completo y el pronóstico para tu ciudad a través de CNN Tiempo.

Para la macrozona norte se esperan cielos con nubosidad parcial, la máxima alcanzará los 23 °C en Arica, 24 °C en Iquique y 27 °C en Copiapó.

En la capital, el termómetro marcará los 28 °C en el centro de Santiago.

Avanzando hacia la zona centro del país la temperatura llegará a los 28 °C para Los Andes y Chillán, 27 °C en Rancagua y Talca, y 20 °C en Concepción con vientos entre 25 y 40 kilómetros por hora.

En el sur del territorio nacional se esperan chubascos para toda la zona, Temuco tendrá una máxima de 23 °C, 21 °C para Puerto Montt y 10 °C para Puerto Williams.

