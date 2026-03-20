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Sistema frontal avanza desde el sur hacia la zona central del país | CNN Tiempo

Por CNN Chile

20.03.2026 / 11:50

En conversación con CNN Tiempo, la meteoróloga de Meteored, Pamela Henríquez, se refirió al sistema frontal que se aproxima a la zona centro del país.

Con la llegada del otoño este viernes 20 de marzo, se aproxima un sistema frontal al centro del país, el cual ya dejó lluvias en el sur en ciudades como Valdivia y Chillán.

Pamela Henríquez, meteoróloga de Meteored, conversó en CNN Tiempo sobre la llegada este sistema frontal y señaló: “Va a comenzar a avanzar en las próximas horas hacia el centro norte, y con tanta fuerza que incluso parte de la región de Coquimbo podría recibir agua, aunque no será tanta”.

“En la región Metropolitana el fenómeno conocido popularmente como el ‘escote del diablo’ volverá a marcar diferencias (…)  yo diría que incluso la precordillera podría pasar los 15, 20 milímetros, y en Santiago centro se espera entre 5 y 10 milímetros“, agregó.

En cuanto al inicio del otoño, afirmó: “El otoño llega este viernes, a las 11:46 y por supuesto tendremos las vías con igual horas de luz, igual horas de oscuridad, y nos iremos de a poco alargando las noches, teniendo mañanas más oscuras, hasta llegar al invierno”.

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