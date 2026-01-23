Programas completos Agenda Económica

Economista explica la reciente caída del dólar en Chile y lo que viene para el cobre nacional

Por CNN Chile

23.01.2026 / 09:00

Conduce: Sebastián Aguirre.

En un nuevo capítulo de Agenda Económica, conversamos sobre el anuncio del Servicio de Impuestos Internos (SII), que informó la aplicación de medidas de alivio tributario para personas afectadas por los incendios, con el objetivo de flexibilizar plazos y facilitar el cumplimiento de obligaciones fiscales en las zonas impactadas por la emergencia.

También conversamos con Ricardo Bustamante, economista, sobre la reciente caída del dólar en Chile y el comportamiento de los mercados financieros. El especialista explicó que el fortalecimiento del peso responde a una combinación de factores, como el alza histórica del precio del cobre, un debilitamiento global del dólar y expectativas más favorables para la inversión tras el giro político, elementos que han presionado el tipo de cambio a la baja y han impulsado, en paralelo, nuevos récords en la bolsa local.

