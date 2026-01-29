Programas completos CNN tiempo

¿Siguen las altas temperaturas en la RM?: Revisa la máxima para tu ciudad en CNN Tiempo

Por CNN Chile

29.01.2026 / 17:49

Revisa el desglose completo y el pronóstico para tu ciudad a través de CNN Tiempo.

Habrá un cambio de panorama para la zona sur del país, ya que se pronostican precipitaciones con posibilidad de tormenta en las regiones del Ñuble, Biobío y La Araucanía.

Pese a la lluvia, las temperaturas serán de un clima primaveral: Temuco alcanzará los 22°C, Valdivia 25°C, Puerto Montt 21°C y Puerto Aysén 26°C.

Para Santiago, se proyecta una máxima de 30°C y un cielo despejado durante la mañana, pero en la tarde se espera una nubosidad parcial en la zona por el avance de las bajas segregadas.

El norte se mantendrá cerca de las temperaturas de ayer, pero ahora estará con un cielo parcialmente nublado. Arica tendrá una máxima de 27°C, Iquique de 25°C y Antofagasta de 30°C.

