Programas completos cnn prime

Segunda vuelta presidencial: Cadem reveló 16% de ventaja a Kast por sobre Jara

Por CNN Chile

01.12.2025 / 13:12

Conduce: Felipe Hernández.

En una nueva edición para CNN Prime, repasamos y analizamos las noticias más importantes de la jornada.

En el norte efectivos del ejército de Perú llegaron hasta la frontera con Chile ante la presencia de migrantes irregulares. Autoridades chilenas monitorean la zona, pero descartan un flujo irregular.

De manera oficial comenzó la campaña rumbo a la segunda vuelta presidencial. La última encuesta Cadem, publicable antes de la veda, da una ventaja de 16 % a José Antonio Kast por sobre Jeannette Jara.

El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu pidió el indulto presidencial por el juicio de corrupción en su contra, argumentando que este obstaculiza su capacidad para gobernar.

DESTACAMOS

Cultura Estrenos de diciembre 2025: Las series y películas que llegan a Netflix, Disney+, HBO Max, Prime Video y Apple TV+

LO ÚLTIMO

Programas completos Segunda vuelta presidencial: Cadem reveló 16% de ventaja a Kast por sobre Jara
Fiscalía de la CPI anuncia cierre de su oficina en Caracas por falta de "progreso real" con Venezuela
Diccionario Oxford elige "rage bait" como su palabra del 2025: ¿Qué significa?
Comienza a regir la ley que aumenta sanciones al transporte informal en aeropuertos: Multas llegan hasta 100 UTM
Julio Rojas, creador de “Caso 63”, sobre los viajeros en el tiempo: “Cada vez tengo menos certezas, así que jamás digo jamás”
Excancilleres expresan preocupación por dichos de Kast en materia migratoria y apuntan a buenas relaciones con Perú y Bolivia