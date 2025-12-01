Segunda vuelta presidencial: Cadem reveló 16% de ventaja a Kast por sobre Jara

Conduce: Felipe Hernández.

En una nueva edición para CNN Prime, repasamos y analizamos las noticias más importantes de la jornada.

En el norte efectivos del ejército de Perú llegaron hasta la frontera con Chile ante la presencia de migrantes irregulares. Autoridades chilenas monitorean la zona, pero descartan un flujo irregular.

De manera oficial comenzó la campaña rumbo a la segunda vuelta presidencial. La última encuesta Cadem, publicable antes de la veda, da una ventaja de 16 % a José Antonio Kast por sobre Jeannette Jara.

El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu pidió el indulto presidencial por el juicio de corrupción en su contra, argumentando que este obstaculiza su capacidad para gobernar.