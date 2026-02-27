¿Seguirá lloviendo en el norte? Revisa el pronóstico para la primera semana de marzo

Pamela Henríquez, meteoróloga de Meteored, pronosticó altas temperaturas para la primera semana de marzo en el norte. Agregó que durante el fin de semana habrá leves precipitaciones en la zona cordillerana y precordillerana.

Según la experta del clima, durante el fin de semana habrá precipitaciones débiles en las zonas cordilleranas y precordilleranas del norte. Sin embargo, aclaró que en la primera semana de marzo estará soleado y van a ver altas temperaturas.

Además, señaló que podría haber viento en la cordillera y advirtió que el sedimento del barro provocado por los aluviones podría endurecerse y causar algunas complicaciones al obstruir caminos.

Marzo con lluvia

La meteoróloga de Meteored adelantó que podría haber lluvias durante este fin de semana en el sur, causadas por el ingreso de un nuevo sistema frontal con baja presión.

“En particular, hay un sistema frontal que viene con un centro de baja presión que va a pasar por la Patagonia. Va a llegar el domingo a la Patagonia, Aysén y Magallanes, ojo, porque esta semana podrían acumular más de 100 milímetros en este viernes y también el domingo, inclusive el lunes”, advirtió.

Henríquez no descartó que haya precipitaciones en la zona centro-sur, pero aclaró que se esperan en la Región de O’Higgins, más que en la Metropolitana y la de Valparaíso.

“Lo que sí es importante destacar es que hacia el lunes, entre domingo y lunes, el sistema frontal, como se mueve por la zona central, también hace que se mueva la nubosidad. Así es que es muy probable que lo que sí pudiésemos tener en San Antonio, en el sector costero, sean lloviznas”, explicó.

Respecto a la capital del país, dijo que hay solo un 40% de posibilidades de lluvia en la ciudad, así que negó por el momento que haya lluvias en la primera semana de marzo.

“Hacia Santiago, lo que se espera es nubosidad alta, como también afecta cuando se agregan estos sistemas frontales más al sur. Y es probable que el lunes haya algo de tormentas eléctricas en la zona central”, comentó.