SEC aplica nuevas multas por mega apagón del 25F

Por CNN Chile

27.02.2026 / 08:45

Conduce: Sebastián Aguirre.

En un nuevo capítulo de Agenda Económica, conversamos sobre las nuevas multas cursadas por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles a propósito del gran apagón de 2025.

También, en esta edición, dialogamos con Nicolás Bravo, CEO & Cofounder de SaveMoney, sobre SaveMoney, una startup que ofrece servicio de inteligencia artificial con educación financiera.

