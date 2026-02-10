Se moderan las temperaturas en la zona del centro del país y las lluvias podrían aparecer en el sur | CNN Tiempo

Revisa el desglose completo y el pronóstico para tu ciudad a través de CNN Tiempo.

Para este miércoles, las temperaturas comienzan a moderarse en la Región Metropolitana, aunque rondarán los 31°C. Mientras que para el jueves se mantendrá la misma temperatura y el viernes subirá a 32°C.

En la zona norte del país se mantienen las nubes. Las temperaturas máximas alcanzarán los 27°C en Arica e Iquique, 24°C en Antofagasta, misma temperatura que en La Serena.

En la zona centro las máximas alcanzaran los 32°C en Los Andes, 28°C en Rancagua y 26°C y 25°C en Talca y Chillán respectivamente.

Temuco registrará una máxima de 21°C, Valdivia de 19°C, Puerto Montt de 16°C, con posibles lluvias.